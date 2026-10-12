I cataloghi dei siti offshore superano spesso i 5.000 titoli, con provider e meccaniche assenti dal circuito certificato ADM. La differenza concreta riguarda titoli con funzione buy bonus, crash game e provider ad alta volatilità come Nolimit City e Hacksaw Gaming, che non figurano nel palinsesto regolamentato italiano.

Slot machine

Casea e Westace guidano per volume: entrambi dichiarano 9.000 slot, contro le 4.000 di Winnita e le 2.500 di Slimking. BetRepublic si posiziona anch'esso a quota 9.000, con 88 provider attivi. LuckNation conta 7.000 titoli da 70 provider, con Pragmatic Play e NetEnt tra i principali fornitori.

Slimking è l'operatore con il catalogo più selezionato: 2.500 slot da 40 provider, ma con nomi come Nolimit City, Hacksaw Gaming, Big Time Gaming e Push Gaming, tutti orientati ad alta volatilità. La demo è disponibile senza registrazione, dettaglio utile per chi vuole testare le meccaniche prima di depositare. Tra i casino non AAMS sicuri che offrono slot, Slimking distingue il proprio catalogo per qualità dei provider piuttosto che per quantità di titoli.

Live casino

Westace è l'operatore con il live casino più esteso: 500 tavoli, alimentati da Evolution e Pragmatic Play Live. Seguono BetRepublic con 300 tavoli — Playtech e Pragmatic Live come provider principali — e Slimking con 150 tavoli powered da Evolution Gaming. Winnita offre 120 tavoli live, con Evolution e Pragmatic Live entrambi presenti. Tra i siti non AAMS con live casino strutturato, Westace è quello con la maggiore profondità di palinsesto.

I casino non AAMS affidabili con live dealer Evolution mettono a disposizione game show come Crazy Time e Monopoly Live, titoli non presenti nel catalogo certificato ADM. I limiti di puntata sui tavoli live offshore tendono ad essere più alti rispetto al circuito regolamentato, dettaglio rilevante per i giocatori abituali.

Giochi da tavolo

Roulette europea, blackjack e baccarat sono presenti in tutte le librerie esaminate, sia in versione live che in formato RNG. Slimking offre demo dei giochi da tavolo senza registrazione, opzione non comune tra i casino non ADM del segmento. BetRepublic include tavoli tematici come il Live Gold Saloon, variante che si distingue per ambientazione e struttura delle puntate.

Crash game

Casea include crash game nel proprio palinsesto integrato, accessibili dallo stesso account del casino e dello sportsbook. Aviator di Spribe è il titolo di riferimento del segmento: la meccanica prevede un moltiplicatore crescente su cui il giocatore decide quando incassare, prima che il round termini. LuckNation e Westace includono anch'essi crash game tra i casino non ADM con sportsbook integrato. Tra i casino non AAMS affidabili con crash game, la presenza di Spribe nel catalogo è il segnale più diretto da cercare.

I casino non AAMS sicuri con crash game non garantiscono provably fair per tutti i titoli: la verifica dipende dal provider e dal singolo gioco, non dalla licenza dell'operatore.